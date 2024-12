Tra interventi "diffusi" e aree sistemate in città

TERMOLI. L’importanza della manutenzione ordinaria, ma anche qualche intervento di natura più profonda. Di recente abbiamo pubblicato una serie di “ritocchi” alla città, azioni quasi quotidiane che permettono di alleviare disagi e risolvere problematiche di diversa natura.

I lettori hanno mostrato di apprezzare l’attenzione anche alle “piccole cose”, di cui ci accorge specie quando mancano o “difettano”.

Così, nell’excursus “stradale”, abbiamo raccolto una serie di lavori che hanno interessato tante zone di Termoli, in centro e in periferia, ma soprattutto partiamo dalla sistemazione nella zona della chiesa di San Pietro, dove è stato realizzato l’asfalto nell’area del centro parrocchiale (da parte della ditta Occhionero Umberto, come opera a scomputo).

Operai del Comune, invece, attivi per sistemare un marciapiede in via Mascilongo, le griglie in via Magellano, arredi urbani anche su Corso Umberto (angolo Piazza Monumento). Sempre in centro, riparato un marciapiede in via Alfano e riqualificata un’aiuola in piazza Sant’Antonio.

Pavimentazione rimessa in sesto anche tra via XX settembre e Corso Nazionale. Dirigendosi in periferia, proprio nella zona di San Pietro, installazione di opere dedicate a Jacovitti nel parco giochi.

Termoli Nord, con via Petrarca e via Saba, con interventi di sistemazione delle griglie e infine, una rampa alla rotatoria di via Corsica.

