Politiche a sostegno della famiglia, la graduatoria dei fondi assegnati dall'Ambito sociale

TERMOLI. Sono state 77 le domande pervenute all'Ambito sociale territoriale di zona di Termoli per il bando sulle politiche della famiglia, con interventi sul periodo 2024-2025. Di queste, solo una è stata dichiarata inammissibile. I fondi a disposizione sono 53.803,20 euro.

Il Progetto ha la finalità di tutelare i nuclei familiari fragili al cui interno sono presenti figli minorenni mediante la promozione degli interventi necessari per permettere, ove possibile, che le famiglie rimangano, diventino o ritornino ad essere spazio tutelante per i figli al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini.

La natura socio-economica degli interventi previsti dal Piano si sostanziano in un contributo economico volto alla attuazione di un Progetto Individualizzato che si pone l’obiettivo di tutelare i nuclei familiari fragili al cui interno sono presenti figli minorenni.

L’importo di partenza riconosciuto per il progetto individualizzato è così definito:

- famiglia con 1 minore € 500,00;

- famiglia con 2 minori € 1.000,00;

- famiglia con 3 minori € 1.500,00

- famiglia con 4 minori o più minori € 2.000,00;

La durata massima del progetto è di 7 mesi, decorrenti dall'approvazione della graduatoria dei beneficiari e comunque non oltre il 30 giugno prossimo.

Nella graduatoria pubblicata dopo il verbale stilato il 12 dicembre scorso, prevede idonei beneficiari e idonei non beneficiari per carenza di fondi, oltre all’unico non ammesso.

La graduatoria è stata redatta sulla base del punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni criterio di valutazione, secondo i criteri previsti dal bando.