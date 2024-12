Il nuovo parcheggio ancora non "attira", stalli vuoti in via Martiri della Resistenza

TERMOLI. Siamo sicuri che a Termoli c'è carenza di posti auto? Ovviamente la risposta è sì, ma a quanto pare occorre qualche giorno per mettere "a regime" parcheggi appena inaugurati, come quello intitolato a " Carlo Alberto Dalla Chiesa", appena ieri.

Poco dopo le 12 ci siamo recati in sopralluogo e di vetture ferme negli stalli nemmeno l'ombra, solo la zona delle Case Sai ha mosso qualcosa, ma lì sono integrati nel percorso residenziale che esiste da decenni.

Sinceramente, visto anche l'ingombro degli stalli sistematico in via Olanda, di movimento ce n'è e non poco. Evidentemente, deve maturare l'idea di poter svoltare a destra su via Martiri della Resistenza e sostare, nella mente degli automobilisti, non faticheranno a farlo, per intanto, nel day after persiste il tutto vuoto.