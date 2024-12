«Stanziati 127 milioni di euro per le imprese agricole del Sud colpite dalla siccità»

CAMPOBASSO. Stanziati 127 milioni di euro a sostegno delle imprese agricole del Sud colpite dalla siccità.

Lo ha reso noto il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida a seguito dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni sul decreto ministeriale che destina 112,2 milioni di euro a favore delle imprese agricole del Sud Italia e delle Isole, tra cui il Molise, gravemente danneggiate dalla siccità del 2024 a cui si sommano ai 15 milioni di euro già stanziati in precedenza nel DL Agricoltura per le aziende siciliane che hanno subito danni per la siccità. La misura, attuativa del regolamento Ue 2024/2675 del 10 ottobre 2024, prevede per l’Italia un finanziamento di 37,4 milioni di euro dalla riserva di crisi della Pac, a cui si aggiungono 74,8 milioni di cofinanziamento nazionale assicurati dal Mef.

“Un impegno ribadito pubblicamente dal Ministro Lollobrigida, a fine settembre a Siracusa durante il G7 Agricoltura, di stanziare risorse per l’emergenza siccità. Tanto che oggi possiamo contare su fondamentali risorse a sostegno delle aziende agricole. Un importante risultato del Governo, frutto di attenzione, impegno, lavoro, e, soprattutto, tangibile concretezza a favore del mondo agricolo. Ascolto e responsabilità contraddistingue ancora una volta il Governo costantemente vicino agli agricoltori che, troppo spesso, deve fare i conti con i danni subiti dai sempre più frequenti e devastanti effetti climatici e calamitosi”.

Così l’assessore regionale alle Politiche agricole e agroalimentari Salvatore Micone.