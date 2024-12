"Il diritto di migrare", il sistema dell'accoglienza

TERMOLI. Nel pomeriggio di mercoledì si è svolto il convegno “Il diritto di migrare” presso la Sala parrocchiale Sacro Cuore in via Argentina a Termoli.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Faced Ets in collaborazione con Mai Più Sole – Non una di meno Aps e con il circolo del Cinema Tempi Moderni Aps è sostenuta da parte del Centro Servizi per il Volontariato del Molise. L’incontro mirava a fornire un inquadramento corretto del fenomeno delle migrazioni contemporanee, con un focus sulle principali normative in materia di diritto dell’immigrazione in Europa e in Italia, con approfondimenti sui sistemi di accoglienza, sull’arcipelago hotspot e sui centri per il rimpatrio. Nel contempo sono stati fornite a chi opera con le persone migranti strumenti utili di intervento.

Al convegno hanno preso parte la dottoressa Chiara Pagano ricercatrice all’Università di Graz, si occupa di confini e mobilità in Nord Africa. Le sue ricerche riguardano i processi storici di costruzione e riconfigurazione di confini geografici e identitari nel Nord Africa. È intervenuta parlando del sistema di (non)assistenza in mare e il modo in cui è funzionale al regime degli hotspot Italiani (che precedono ma sono ratificati e potenziati dal nuovo patto europeo sulle migrazioni con conseguenze disastrose). Ha fornito ai partecipanti un focus sul Mediterraneo e sulla cosiddetta “riva Nord” (Libia e Tunisia).

Altra relatrice Luisa Marinucci componente dell'equipaggio di terra di Termoli per l'associazione Mediterranea Saving Humans che dal 2018 gestisce l'unica nave con bandiera italiana della Flotta Civile di Soccorso attiva nel Mar Mediterraneo. Ha focalizzato la sua attenzione sul racconto del lavoro degli equipaggi di mare e di terra di Mediterranea.

Sabrina Del Pozzo, segretaria confederale Cgil Molise, tra le sue deleghe, la delega all' immigrazione. Lavora da anni nel settore e nell' ultimo anno è stata impegnata in particolare in un lavoro di monitoraggio dei cpr a livello nazionale, in questo gruppo di lavoro è stata inserito come rappresentante della CGIL nazionale. Ha condiviso con la Scuola popolare proprio questo suo impegno partito da inizio anno 2024 (che continuerà con altre azioni nei prossimi mesi), per la chiusura dei Cpr.

L’avvocato Claudio Di Pietro, avvocato di Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), ha discusso di politiche migratorie, procedure accelerate di frontiera e paesi terzi sicuri.

Dopo il convegno si è vissuto un momento di convivialità con aperitivo sociale di autofinanziamento in favore di Mediterranea.

Alle 20 si è tenuta la proiezione del documentario “Un mare di porti lontani” (Italia, 2024) di Marco Daffra. Il regista presente in sala per un dialogo con gli spettatori. Il convegno si inserisce all’interno del ciclo di incontri della Scuola popolare promossi da Faced Ets con La città Invisibile, uno spazio permanente di formazione e autoformazione che riprenderà a partire dal gennaio 2025.

Giuseppe Alabastro