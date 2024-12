Mensa scolastica: sarà il comitato tecnico a definire il "menù"

TERMOLI. È tornato a riunirsi il Comitato Mensa a seguito della prima convocazione nella quale è stato eletto il presidente rappresentante dei genitori.

Si tratta di Maria De Lerma di Celenza e di Castelmezzano che aveva già ricoperto lo stesso ruolo nel precedente anno scolastico.

Alla seduta hanno presenziato l’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino, il dirigente del VII settore Marcello Vecchiarelli, il dottor Antonio Pesaturo rappresentante Asrem, Ivo Sprocatti per l’azienda aggiudicataria del servizio, il direttore dell’area centro-sud Italia di CirFood Diego Gomez de Ayala, la dietista Carolina Rossetti, i consiglieri comunali Giuseppe Spezzano, Salvatore Di Brino e Manuela Vigilante, i rappresentanti dell’Istituto comprensivo “Bernacchia” Flaviana Grippa e Laura Suriano, i rappresentanti dell’Istituto comprensivo “Schweitser” Maria De Lerma di Celenza e di Castelmezzano, i rappresentanti dell’Istituto “A. Pace” Lucia Capitanio e Antonella Speranza, i rappresentanti dell’Istituto comprensivo “M. Brigida” Valentina Vecchione e Vincenzo Rucci e la coordinatrice degli asili nidi e della Scuola per l’Infanzia Gabriella Sabato.

Subito si è passati ad una prima analisi sul servizio mensa e sulla qualità dei prodotti che vengono serviti ai ragazzi, da parte dei rappresentanti dei genitori nessuna lamentela circa la qualità, ma più che altro la possibilità di rivedere il menù con lo scambio dello stesso in alcune giornate. Evidenziata anche l’esigenza di un rapporto continuo tra le parti al fine di un sereno confronto sull’andamento del servizio mensa. Con queste motivazioni è stato chiesto dai presenti di convocare più spesso il Comitato Mensa. Il dirigente Marcello Vecchiarelli ha motivato il cambiamento delle tariffe in quanto le stesse sono soggette all’incremento Istat e quindi gli aumenti dei costi sono da considerarsi sia per l’Ente che per le famiglie.

Inoltre, si è cercato di favorire i minori diversamente abili che frequentano la scuola dell’Infanzia ma anche gli Asili nido comunali. A fine incontro è stato stabilito di convocare un tavolo tecnico per ridefinire i menù con tutti i suggerimenti proposti dal Comitato Mensa e da sottoporre successivamente al giudizio dell’Asrem.

La prima convocazione è prevista per la metà del prossimo mese di gennaio 2025.

Galleria fotografica