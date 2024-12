Ponte dello Sceriffo, istruttoria più lunga: ma tornerà a essere strada statale

LARINO. Disco verde in alto Molise, ma arriverà anche per il basso Molise. Parliamo di arterie strategiche, che dalle Province torneranno alla classificazione di strade statali.

L’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, invece, per quel che concerne la SP 150 ‘Palata – Fondovalle del Biferno, che collega la statale 157 alla statale 647, e la SP 80 ‘Larino – Guglionesi’, che collega la statale 647 alla statale 87, tratti dove insiste il cosiddetto ‘Ponte dello Sceriffo’ è stato chiesto un supplemento istruttorio, che sarà oggetto di ulteriore valutazione per la classificazione delle due arterie provinciali a strade statali e, quindi, raggiungere l’obiettivo prefissato di passaggio alla competenza dell’Anas.

Inoltre, l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nella riunione di questa mattina, giovedì 19 dicembre 2024, avente ad oggetto l’integrazione istruttoria alla richiesta di parere ai sensi dell’art. 1-bis, comma 1, del D.Lgs. 461/99 sulla proposta di Revisione della rete stradale di interesse nazionale, ha dato parere favorevole affinché i tratti stradali Ex SS 86 Var ‘Sente’ e ‘Istonia’, oggi rispettivamente SP 212 e SP 213 (collegamento veloce Castiglione Messer Marino – Agnone) tornino a essere classificati quali Strade Statali.

In particolare, la Div. 2 della Direzione Generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali ritiene che vi siano i requisiti affinché le due infrastrutture siano riclassificate Strade Statali, per l’opportunità di essere gestite da un ente che abbia i necessari mezzi per consentire la fruizione in sicurezza della strada con riferimento alla complessità e importanza di gallerie e viadotti.

“Agnone, per la sua centralità nel territorio montano dell’alto Molise e basso Abruzzo, così come è stato ribadito dall’ Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, necessita di una rete infrastrutturale fruibile e veloce gestita da un ente, in questo caso dall’Anas, che possa far fronte alle possibili problematicità derivanti dalla sua orografia – il commento del presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, e dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, Michele Marone, quest’ultimo presente all’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Era un obiettivo che ci eravamo prefissati per consentire a un’area strategica dell’Alto Molise e del basso Abruzzo una migliore manutenzione infrastrutturale, velocizzando gli spostamenti tra i diversi Comuni, affinché tutti i cittadini possano usufruire, in maniera puntuale, dei servizi che insistono nell’area agnonese, come l’Ospedale, il presidio dei Vigili del Fuoco, gli istituti scolastici, l’area industriale e artigianale, ma anche raggiungere la costa adriatica più facilmente”.