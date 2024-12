Il presidente di Prestiter Donato Di Vincenzo diventa "Cavaliere della Repubblica"

TERMOLI. Nella prestigiosa cornice della Prefettura di Campobasso si è svolta ieri pomeriggio la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con decreto del 2 giugno scorso.

Presenti all’evento il prefetto Michela Lattarulo, il presidente della Regione Francesco Roberti, il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, diversi sindaci del territorio, i vertici delle forze dell’ordine e l’arcivescovo di Campobasso, monsignor Biagio Colaianni.

Tra i premiati spicca Donato Di Vincenzo, Presidente di Prestiter, azienda leader nel settore del credito in Italia con sede principale a Termoli, insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Un riconoscimento di grande prestigio che celebra l’impegno, la visione e la dedizione di Donato Di Vincenzo, figura centrale nella crescita economica della città di Termoli e del territorio molisano. Fondatore di Prestiter, azienda nata 25 anni fa proprio in Molise e divenuta punto di riferimento nazionale nel settore del credito, Di Vincenzo rappresenta un esempio concreto di come l’etica imprenditoriale, l’innovazione e la tenacia possano generare valore tangibile per una comunità.

“Ricevere il titolo di Cavaliere dell’Ordine ‘Al Merito della Repubblica Italiana’ è un onore immenso, che sento di condividere con la mia Famiglia e tutto il personale di Prestiter, e con la mia terra, il Molise, che mi ha visto crescere e affermare professionalmente” – ha dichiarato Donato Di Vincenzo a margine della cerimonia.

“Questo riconoscimento non è solo il frutto di un percorso personale, ma anche della fiducia, del lavoro e della passione di tutte le persone che hanno creduto e continuano a credere in questo progetto”.

Prestiter, grazie alla leadership e alla visione del suo presidente, non solo ha consolidato la propria posizione come eccellenza nazionale nel settore del credito, ma ha anche contribuito significativamente allo sviluppo economico e occupazionale della regione.

L’azienda rappresenta oggi un modello virtuoso di imprenditoria etica e sostenibile, dimostrando che anche un territorio spesso marginalizzato come il Molise può aspirare e raggiungere l’eccellenza.

La comunità molisana celebra con orgoglio questo importante traguardo, simbolo di un percorso imprenditoriale di successo che coniuga crescita aziendale e responsabilità sociale. Un esempio virtuoso che ispira il presente e guarda con fiducia al futuro.

