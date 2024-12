La solidarietà dei coordinatori degli Ambiti sociali di zona al collega De Marco

TERMOLI-LARINO. «Al collega e amico Vincenzo De Marco, nonché nostro Maestro indiscusso e compagno di mille battaglie, sempre condotte nell’interesse generale delle persone più fragili, sentiamo la necessità di esprimere, pubblicamente, la nostra più totale vicinanza e solidarietà per le note ed incresciose vicende che nelle ultime settimane, suo malgrado, lo vedono protagonista, mettendone, paradossalmente, in dubbio la sua elevata professionalità».

Attestati di stima e di solidarietà anche dai due coordinatori degli ambiti sociali di zona di Termoli e Larino, Antonio Russo ed Eloisa Arcano, verso Vincenzo De Marco.

«Gli Ambiti sociali sono stati istituiti dalla Regione Molise nel lontano 2005, e mai avremmo immaginato di dover essere chiamati a difendere l’operato di una persona, ma di tutti noi coordinatori, che in vent’anni di duro ed indefesso lavoro, fatto di sabati e domeniche mancate più che comprese, ha contribuito a creare, dal nulla e senza modelli organizzativi di riferimento a cui ispirarsi, un sistema efficiente di gestione dei servizi sociali, improntato sui principi della buona azione amministrativa, e, al contempo, fortemente orientato al risultato. Ed è noto quanto il rispetto dei tempi tecnici delle procedure mal si concilia con l’urgenza del bisogno che reclama una risposta tempestiva ed adeguata. Un lavoro di testa e cuore quello di tutti noi operatori del sociale perché sappiamo che la complessità e la mutevolezza del bisogno non la si può risolvere con la mera applicazione delle regole obbedendo al principio secondo il quale dato un problema ecco la soluzione.

Al centro dell’intero sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali c’è la persona nella sua globalità e il suo sistema relazioni (comunità). La sfida che ogni giorno muove il nostro agire tecnico: assicurare la speditezza dell’azione amministrativa, tanto più nella gestione dei servizi sociali dai quali il cittadino utente quasi sempre si attende una risposta immediata, con la necessità di governare la complessità del bisogno con risposte integrate multidisciplinari che richiedono una continua revisione del processo di valutazione e presa in carico. Tanto più oggi, che gli Ambiti sono chiamati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali – Leps – la cui portata investe in maniera trasversale tutti gli aspetti delle politiche sociali, laddove il livello politico e quello tecnico sono chiamati, in sinergia e ciascuno per il rispettivo ambito di responsabilità, a compiere scelte organizzative e gestionali consone a coniugare l’unitarietà, flessibilità e la tempestiva della risposta sociale con la qualità, l’accessibilità, la sostenibilità e la continuità dei servizi erogati.

Attualmente l’Ambito Sociale di Campobasso, da sempre guidato dal dottor Vincenzo De Marco, gestisce per conto di tutti gli Ats regionali vari progetti di milioni di euro, tra i quali tre rientranti nel finanziamento Pnrr. E questo grazie alla capacità gestionale del dottor De Marco e di tutto il personale dell’Ufficio di Piano.

Vogliamo chiudere con la celebre frase di Immanuel Kant, filosofo tedesco (1724-1804), che nella parte conclusiva della Critica della ragion pratica ci ricorda la potenza del pensiero e il principio che dovrebbe guidare ogni agire umano: 'Due cose riempiono l’animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse: il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me'».

Oltre a Russo e alla Arcano, sottoscrivono il documento Raffaela Rosa (Campobasso), Patrizia Pano (Riccia-Bojano) e Antonio Melone (Agnone-Venafro).