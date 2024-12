Da luglio a novembre quasi 300mila euro di multe

TERMOLI. Sempre più convinti i nostri lettori circa la necessità di adottare la cosiddetta “tolleranza zero” in materia di infrazioni degli automobilisti in città, ma non è che di multe non se ne facciano.

Basta vedere quante sono state in termini “monetari” le multe elevate dal primo luglio scorso al 30 novembre, nel periodo di accertamento considerato dalla Polizia locale.

Parliamo di un ammontare di 288.880,90 euro, quindi poco meno di 300mila euro, anche se di questa somma se ne è incassata una pari a 189.825,83 euro.

L’accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione; per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata).

E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento; per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario. Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa.

Il dettaglio di ogni verbale di accertamento della violazione, del debitore, l'importo della sanzione e il termine entro il quale quest'ultima deve essere corrisposta, è registrato nel già citato programma informatico per la gestione del sistema sanzionatorio, in uso alla Polizia Municipale.