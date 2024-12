Il sindaco Tozzi non ci sta: «Sulle fermate Sati basta con le strumentalizzazioni»

GUARDIALFIERA. «Le organizzazioni sindacali non dicono le cose come sono effettivamente. Hanno preso come capro espiatorio la fermata al bivio di Guardialfiera, ma il problema è esteso, come ha anche confermato il consigliere delegato ai Trasporti, Roberto Di Pardo, che è intervenuto lunedì scorso nel confronto che abbiamo voluto organizzare coinvolgendo la vasta comunità che risulta disagiata da questa decisione di non fermarsi, lasciando a piedi pendolari e studenti, anche minorenni».

Il sindaco Vincenzo Tozzi, dopo aver appreso i contenuti della nota sindacale diffusa dalle sigle di settore, smentisce categoricamente i toni che vengono descritti nel documento a firma di Fit-Cisl, Filt-Cgil, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro.

«Sono decine e decine le persone che vivono momenti di difficoltà nel doversi spostare per studio, lavoro e altre esigenze, ma il nodo non è solo Guardialfiera, quasi tutte le fermate non sono in sicurezza o autorizzate, perché accanirsi solo contro il nostro territorio? Chiediamo di affrontare in modo strutturale la problematica, col cronoprogramma a cui ha fatto riferimento Di Pardo, ma soprattutto vogliamo che la questione non venga strumentalizzata per fini politici, dobbiamo tutelare i diritti di tutti, soprattutto della collettività».