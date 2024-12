La generosità natalizia della Guardia di Finanza tra i piccoli al reparto di Pediatria

La generosità della Guardia di Finanza al reparto di Pediatria: intervista a Ernesto Castellaneta

TERMOLI. Trascorrere i giorni che precedono le festività natalizie nel reparto di Pediatria non è certo quello che bimbi e bambine auspicavano e tanto meno i loro genitori.

Tuttavia, in un ambiente che li coccola in modo particolare, colorato di umanità, i piccoli e le piccole hanno vissuto oggi attimi di vera gioia, perché a visitarli non sono stati i medici, ma un Babbo Natale in carne e ossa, finanziere del Roan che ha assunto le sembianze del personaggio che popola la fantasia dei piccini.





Una missione benefica, solidale, che ha visto la presenza del tenente colonnello Ernesto Castellaneta, comandante del reparto, del comandante di compagnia Gina Caggiano e altri militari, assieme al direttore sanitario dell’ospedale San Timoteo, Pierpaolo Oriente, i primari Nicola Rocchia e Vincenzo Biondelli, medici, infermieri e operatori sanitari, anche di altri reparti. Istituzionale la presenza del consigliere regionale delegato alla sanità Roberto Di Pardo, del sindaco Nico Balice, in compagnia del presidente del Consiglio comunale, Annibale Ciarniello, e degli assessori Mariella Vaino, Silvana Ciciola e Paola Cecchi.





Momenti di vero giubilo per i piccoli degenti, che hanno voluto abbracciare Babbo Natale appena lo hanno scorto in corridoio, ricevendone sorrisi, selfie e soprattutto doni.

Una iniziativa che chiude al meglio, sul territorio, il 2024 contrassegnato dai 250 anni dalla fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.

Un’occasione, quella odierna, utile anche per mettere a fuoco il percorso di riavvio della sanità pubblica molisana, che al San Timoteo ha vissuto un anno con diverse novità, l’ingresso di primari che hanno reso più attrattivi i reparti.





L’impegno delle Fiamme Gialle, promossa dai finanzieri del comando regionale Molise, ha visto gli uomini del Reparto Operativo Aeronavale donare alcuni dispositivi medici, un albero di Natale, giocattoli e pandorini in favore dell'Unità di Pediatria e dei piccoli pazienti ricoverati, e stelle di Natale ai degenti dell'Unità di Medicina sempre del San Timoteo.

