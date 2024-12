Rsa di Colletorto e Hospice di Larino, finanziati interventi per 5 milioni di euro

COLLETORTO. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2024, numero 297, il D.M. del 5 novembre 2024 ''Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria'' con il quale il Ministero della Salute ha stanziato fondi per le strutture sanitarie.

Tre milioni di euro per l'adeguamento e l'ampliamento dell'Hospice di Larino e due milioni di euro destinati ai lavori di manutenzione straordinaria della Residenza Sanitaria Assistenziale di Colletorto.

"Esprimiamo grande soddisfazione per questo stanziamento in favore di due strutture di particolare importanza per l'intero territorio - hanno affermato i sindaci di Larino e Colletorto, Giuseppe Puchetti e Cosimo Mele - si tratta di fondi importanti, che erano indispensabili per intervenire sulle due strutture sanitarie.

Ringraziamo il Governo nazionale e regionale, la delegazione parlamentare molisana, l'Asrem e la struttura commissariale per il lavoro effettuato, che ha condotto a questo importante stanziamento di cinque milioni di euro".