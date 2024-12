Elogio al reparto di Cardiologia del San Timoteo

TERMOLI. Elogio al reparto di Cardiologia del San Timoteo di Termoli.

Dopo un brutto spavento e un periodo complesso di riabilitazione, un utente del reparto cardiologia del San Timoteo di Termoli ha voluto scrivere una dedica al personale e alla struttura in segno di riconoscenza e per testimoniare che anche nel nostro ospedale ci sono condizioni di eccellenza, come sottolinea Antonio Nardone.

«È stata una piacevole scoperta in oltre 20 giorni di degenza trascorsi in Cardiologia presso l'ospedale San Timoteo di Termoli, constatare la professionalità e l'empatia di tutto il personale operante che quotidianamente viene rivolta ai pazienti. Un grazie mi sembra doveroso. Tutti encomiabili!»