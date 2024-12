“Natale solidale” con gli studenti dell'istituto "Vincenzo Cuoco"

CAMPOMARINO. Gli studenti dell’istituto omnicomprensivo “Vincenzo Cuoco” di Campomarino hanno realizzato bigliettini di auguri per l’iniziativa “Natale solidale”, che come lo scorso anno ha coinvolto tutti gli ordini di scuola nel periodo precedente alle vacanze.

Nel corso delle settimane precedenti, gli studenti, dai più piccoli della materna, fino a quelli dell’istituto professionale, passando per i bimbi delle elementari e i ragazzi delle medie, hanno realizzato in classe bigliettini colorati, con dediche, frasi e pensieri rivolti ai nonni della casa di riposo di Termoli e a chi non ha un tetto e trascorre le notti all’aperto.

Nei loro biglietti hanno scritto pensieri di solidarietà, auguri e vicinanza a chi è solo. Nella giornata di giovedì poi i doni sono stati consegnati alla casa di riposo Opera Serena di Termoli, ai nonni presenti che hanno accolto con gioia ed entusiasmo i volontari dell’associazione Sorridere Sempre Onlus che hanno trascorso un pomeriggio di giochi e canti con gli anziani, mentre i City Angels di Campomarino hanno donato i biglietti ai senzatetto della zona di Campomarino.

