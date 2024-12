Il messaggio di auguri dell'Asrem a tutti i dipendenti

CAMPOBASSO. Le festività natalizie sono ormai alle porte e la Direzione Strategica Asrem ha colto l’occasione per incontrare i dipendenti dell’Azienda sanitaria.

Stamane, nella sede di via Ugo Petrella, lo scambio di auguri. Immancabile un passaggio sul lavoro svolto nell’arco dell’anno ormai agli sgoccioli e la prospettiva di un 2025 che possa portare a nuovi importanti traguardi nel segno di una sanità più performante, che risponda alle reali esigenze dei cittadini, garantendo certezza e sicurezza della cure. Obiettivi da sempre perseguiti dai vertici Asrem e che hanno condotto ad importanti risultati.

“Siamo intervenuti su più fronti – ha spiegato il direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo – e tanto ancora faremo per i molisani, e non solo. Intanto, abbiamo investito sulle risorse umane con l’assunzione e la stabilizzazione di personale medico-sanitario, e non da ultimo amministrativo. È grazie alle persone che si fa e si potrà continuare a fare la differenza negli ospedali, nelle strutture territoriali e negli uffici. La tecnologia e l’innovazione faranno il resto”.

Una atmosfera calorosa e di convivialità, oltre che di speranza, ha contraddistinto l’incontro odierno che ancora una volta ha raccontato di una ‘squadra’ al servizio delle comunità.

Galleria fotografica