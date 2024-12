La "risalita" del Punto nascita, Biondelli: «Abbiamo superato i 200 parti nel 2024»

TERMOLI. Occasione d'incontro, quello di ieri, all'ospedale San Timoteo, per la visita natalizia della Guardia di Finanza ai bimbi ricoverati in Pediatria e per la donazione del materiale sanitario da parte delle Fiamme Gialle.

Incontro col primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia, Vincenzo Biondelli, reduce dal blocco parto, che ha voluto essere presente all'incontro coi piccoli.

Come sottolineato dal consigliere regionale delegato alla Sanità, Roberto Di Pardo, il presidio ospedaliero di viale San Francesco ha ricevuto impulso negli ultimi mesi con gli innesti di primari in settori chiave e si sta perfezionando l'organigramma dei direttori delle Unità operative complesse.

Importante il dato fornito ieri mattina, proprio a latere dell'evento di solidarietà, col Punto nascita di Termoli che a una decina di giorni dalla fine dell'anno ha visto superati i 200 parti. Ricordiamo come nel 2023 il dato statistico si chiuse a quota 159.

L'auspicio è quello di proseguire nel solco di questa risalita, attendendo anche le novità concernenti la fase di commissariamento della sanità molisana, per riappropriarsi della possibilità di programmazione piena della rete ospedaliera e delle attività sul territorio.