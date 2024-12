Visite istituzionali del presidente della Regione Roberti

CAMPOBASSO. Visite istituzionali del presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, a Isernia, dal prefetto Giuseppe Montella e dal questore Davide Della Cioppa.

In occasione dei due incontri, durante i quali Roberti ha approfittato per uno scambio di auguri natalizi, il Presidente si è confrontato con il prefetto Montella e il questore Della Cioppa relativamente alle attività svolte nel 2024 sul territorio della provincia di Isernia, proiettando le attenzioni su quanto ci sarà da fare 2025.

"Prosegue la collaborazione con i presidi istituzionali del territorio regionale - il commento del presidente Francesco Roberti - col prefetto e col questore di Isernia ci siamo soffermati sui risultati raggiunti in termini di ordine e sicurezza pubblica in un territorio tenuto ben sotto controllo dalle istituzioni preposte. La Regione Molise resta a disposizione per un lavoro sinergico in favore delle singole comunità locali".