«Grazie a voi ho riacquistato la mia autonomia», la testimonianza di Matilde

TERMOLI. Una testimonianza di buona sanità, quella che proviene dalla signora Matilde Carlucci.

«In prossimità delle Feste Natalizie, quando tutti invocano la bontà, la gentilezza e l'altruismo, mi sono sentita in dovere di fare anche io un atto di riconoscimento a chi, con me lo è già stato. Dopo aver subito l’intervento di protesi doppia al ginocchio, eseguita ad Ascoli Piceno, al ritorno a Termoli, mia città di residenza, mi sono rivolta al Distretto Sanitario di Termoli, ed in particolare all’unita operativa di Riabilitazione, per l’opportuno recupero funzionale.

Ho qui trovato una disponibilità, professionalità e competenza, davvero encomiabili. La direttrice del reparto, dottoressa Celestina Cannarsa e i suoi collaboratori, mi hanno facilitata, perchè giustamente instradata, ad espletare tutto I’iter per il percorso necessario al mio recupero completo durato vari mesi), per riconquistare la giusta autonomia deambulatoria. Ciclo di riabilitazione svolto presso it centro Fisioter e sotto I’operato diretto del fisioterapista Antonio.

E anche questo centro si è distinto per professionalità e cortesia. Quindi mi sento in dovere di rendere noto il mio ringraziamento, per le indiscusse qualità professionali, gestionali ed umane, alla dottoressa Celestina Cannarsa e alla sua equipe. Grazie, grazie, grazie».