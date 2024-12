Padre Enzo Ronzitti ringrazia la Polisportiva San Pietro

TERMOLI. Il presidente della Polisportiva Santi Pietro e Paolo, padre Enzo Ronzitti, in occasione delle festività natalizie, come ogni anno, ha voluto ringraziare i dirigenti e allenatori della polisportiva, che si prodigano durante tutto l'anno alla crescita, non solo sportiva, dei tanti ragazzi iscritti alla Polisportiva, una società da sempre in prima fila sul tema crescita di giovani calciatori.

La festa oltre allo scambio tradizionale degli auguri e di doni è stata anche l'occasione per fare bilanci e programmazioni future dei programmi societari.