«Stalli per invalidi occupati sempre più spesso da chi non ne ha titolo»

TERMOLI. «Mi rivolgo a voi per sensibilizzare cittadini e autorità competenti a intervenire sugli abusi che vengono commessi sistematicamente, ogni giorno, sugli stalli per invalidi».

È quanto ha voluto esternare un nostro lettore, che riscontra notevole difficoltà a trovare liberi i parcheggi riservati ai disabili, che sono in possesso regolarmente del tagliando che certifica il diritto a poter sostare negli stalli dedicati.

«Ormai quasi ogni volta che mi reco con la mia autovettura in città trovo sempre chi non ha titolo per poter parcheggiare lì e sono discussioni continue. Accade soprattutto nei parcheggi dei centri commerciali».

Testimonianza diretta che vuole stimolare anche a maggiori controlli, per cercare di arginare il fenomeno.

«Oltre a coloro che non hanno il tagliando, occorrerebbe anche verificare la veridicità delle condizioni di chi pur avendolo, non ha alcun disagio, perché utilizza quello di altri congiunti».