Facciamoci gli auguri in piazza Monumento: auspici e messaggi per Natale e nuovo anno

Facciamoci gli auguri in piazza Monumento

TERMOLI. Facciamoci gli auguri in piazza Monumento: questa l’iniziativa al debutto oggi, alle 11.30, rigorosamente in diretta, nel Bellavista Enobar, che oggi, in una mattinata climaticamente pungente ma splendida, ha visto avvicendarsi nella diretta live promossa e condotta dall’editore di Termolionline Nicola Montuori tante persone, amministratori pubblici, cittadini, esponenti del modo sportivo e associativo, nonché il gestore dello stesso locale.

Obiettivo comune, rivolgere gli auguri di Natale alla cittadinanza, ciascuno secondo le proprie prerogative e i rispettivi auspici, grazie all’apporto del “buttadentro” Michele Trombetta. Un’ora e passa di messaggio sinceri, in cui nel dialogo avuto in successione, sono stati trattati anche aspetti della vita collettiva, oltre che dare corpo alle proprie passioni ed emozioni, fino all’intervento conclusivo di Francesca Montuori.

Il sindaco Nico Balice ha inaugurato la serie delle “ospitate”, diffuse via social e sulla nostra homepage, col primo cittadino ad abbracciare tutti virtualmente e rivolgere parole particolari ai giovani, di cui la città ha bisogno.

Non vi anticipiamo oltre il contenuto, poiché potrete rivedere il video della diretta, qui.

A seguire sono apparsi Mariella Vaino, Annibale Ciarniello, Maria Maddalena Chimisso, Paola Cecchi, Loredana Marasca, Nicola Bagnoli, Domenico Senese, Sebastiano Di Campli, Enrico Miele, Vincenzo Mazzone, Angelo del Bellavista, Sabrina Barile, Andrea Montesanto, Massimo Di Tella, Michele Cocomazzi, Luca Massimi e Francesca Montuori, che ha chiuso il ciclo di auguri.

Momenti anche toccanti, come il racconto di Mazzone, sottufficiale della Guardia costiera, che un mese fa ha avuto un grave malore, da cui si è per fortuna ripresa, sino all’arbitro di Serie A, Luca Massimi, che ha invocato un Natale altruista.

Messaggi provenienti nella chat Facebook o su WhatsApp hanno reso interattivo l’evento natalizio, che ci si ripromette di far diventare una tradizione, per rendere sempre più Termoli comunità, come ha evidenziato lo stesso sindaco, elogiando l’iniziativa.

Termolionline rinnova così la speranza, nell’augurio che sia davvero un Natale speciale per tutti, così come un 2025 prospero con una clima di ritrovata serenità, a ogni latitudine.