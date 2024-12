Da scuola provvisoria a centro per minori stranieri, la scelta del sindaco Mele

COLLETORTO. Un destino inclusivo per l’ex plesso scolastico di provvisorio di via Pozzo Berardinelli. In seguito del terremoto del 31 ottobre 2002, l’edificio scolastico di viale Molise sede delle scuole primaria e secondaria di I grado risultò inagibile; al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività scolastiche, fu realizzata una scuola provvisoria in via Pozzo Berardinelli su un terreno occupato per pubblica urgenza.

Terreno poi acquisito al patrimonio comunale con fondi regionali al prezzo 120mila euro. Nel mese di settembre 2022 i lavori di costruzione del nuovo plesso scolastico di viale Molise giungevano a conclusione e con ordinanza sindacale n. 44 del 7 ottobre 2022 si sono disposte la riapertura e la ripresa delle attività didattiche nel nuovo edificio. L’edificio di via Pozzo Berardinelli è rientrato nella disponibilità del Comune e può essere destinato per altri impieghi, essendo le scuole primaria e secondaria di I grado tornate definitivamente nel loro edificio originario. Lo scorso 24 ottobre, una cooperativa sociale ha richiesto di conoscere la disponibilità di strutture comunali da adibire a servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Dal 15 marzo 2024 è in vigore il Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (DPR 231/2023);

La delibera del 7 settembre scorso ha approvato un protocollo di intesa con il Centro Provinciale Istruzione per Adulti (Cpia) di Ripalimosani e l’Ufficio scolastico regionale per il Molise, partecipazione finalizzata alla costituzione e allo sviluppo di un partenariato per la realizzazione di attività di inclusione ed integrazione di cittadini stranieri provenienti da paesi terzi e di fasce di popolazione a rischio emarginazione socio-economica.

L’amministrazione Mele ha valutato la richiesta della cooperativa sociale in linea con il protocollo di intesa firmato con il Cpia di Ripalimosani e l’Usr per il Molise, in quanto finalizzata allo svolgimento del servizio di attività di integrazione di minori stranieri non accompagnati. Sarebbe possibile destinare l’immobile dell’ex scuola provvisoria di via Pozzo Berardinelli all’integrazione di minori stranieri non accompagnati, essendo l’immobile in questione tornato nella disponibilità del Comune e non essendoci tuttora alternative di utilizzo; l’impiego dell’ex scuola provvisoria di via Pozzo Berardinelli per l’integrazione di minori stranieri non accompagnati coincide con gli obiettivi prefissati da questa amministrazione, tra i quali l’accoglienza di cittadini stranieri e/o popolazione a rischio emarginazione socio-economica.

Inoltre, l’ex scuola provvisoria di via Pozzo Berardinelli, interamente costruita in legno, versa in stato di degrado e di abbandono con la necessità urgente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’inutilizzo prolungato nel tempo potrebbe comportare seri rischi di deterioramento della medesima struttura. E’ dovere dell’amministrazione intervenire prontamente al fine di garantire la valorizzazione di immobili di proprietà comunale soprattutto al fine di porre rimedio a situazioni di incuria e degrado urbano.

Per questo è stato ritenuto opportuno pubblicare un avviso di manifestazione di interesse per addivenire alla stipula di un contratto di locazione, tale da favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati, nonché addivenire ad un miglior sfruttamento delle risorse comunali disponibili per mezzo degli introiti derivanti dal canone di affitto. In presenza di più interessati si procederà all’espletamento di asta pubblica. Canone annuo di locazione è fissato a 6mila euro annui. L’immobile dell’ex scuola provvisoria di via Pozzo Berardinelli verrà inserito nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari.

Così, la delibera di Giunta ha fissato la nuova destinazione dell’immobile di via Pozzo Berardinelli per l’accoglienza e l’integrazione di minori stranieri non accompagnati, fino a nuove disposizioni. La locazione dell’immobile per l’accoglienza e l’integrazione di minori stranieri non accompagnati interesserà parte dell’immobile di via Pozzo Berardinelli (ex locali della scuola secondaria di I grado), con una durata quadriennale della locazione, eventualmente prorogabile ai sensi delle disposizioni vigenti.

Ci sarà l’obbligo di realizzazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; possibilità di detrarre dal canone annuale le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate; obbligo di adeguamento della struttura agli specifici usi, previo assenso dell’amministrazione.