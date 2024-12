Mancata proroga dei contratti degli infermieri: «Un grave rischio per la salute in Molise»

TERMOLI. L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso-Isernia esprime forte preoccupazione per la possibile decisione dell'A.S.Re.M. di non prorogare i contratti degli infermieri in scadenza il 31 dicembre 2024, come riportato nella nota n. 137797 del 19 dicembre 2024. Tale decisione paventerebbe l’esternalizzazione del servizio attraverso l’assunzione degli stessi professionisti da parte di una società o cooperativa esterna.

Un sistema sanitario già in difficoltà

Le strutture sanitarie molisane, già sotto pressione a causa di carichi di lavoro insostenibili, carenze organizzative e risorse limitate, rischiano un ulteriore aggravamento della situazione. Gli infermieri rappresentano una risorsa fondamentale per garantire un’assistenza di qualità, sicura e proattiva. La mancata proroga dei contratti comprometterebbe la continuità dei servizi, aumentando i rischi per la salute dei cittadini e aggravando le difficoltà già evidenti del sistema sanitario regionale.

Svilimento della professionalità infermieristica

La decisione di ricorrere a soluzioni esterne anziché investire nella stabilità dei professionisti in servizio rappresenta un ulteriore svilimento della figura infermieristica. È indispensabile valorizzare le competenze e il ruolo degli infermieri, che operano quotidianamente per prevenire, curare e preservare la salute pubblica. Scelte organizzative poco trasparenti, come quelle prospettate, generano insicurezza lavorativa, demotivazione e senso di precarietà tra i professionisti, con inevitabili ripercussioni anche sull’efficienza del servizio sanitario.

La necessità di soluzioni strutturali

Affrontare la situazione con soluzioni temporanee o esternalizzazioni non è la risposta adeguata. Il sistema sanitario regionale necessita di interventi strutturali e di una programmazione lungimirante che garantisca il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e valorizzi la professionalità degli operatori. Solo attraverso una strategia chiara e condivisa sarà possibile affrontare le sfide presenti e future, tutelando il diritto alla salute dei cittadini molisani.

Un appello alle istituzioni

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso-Isernia invita le istituzioni competenti a riconsiderare questa decisione e a individuare, in tempi brevissimi, soluzioni che salvaguardino la stabilità degli organici, potenzino l’assistenza territoriale e ospedaliera e riconoscano il valore dei professionisti.

L'Ordine si dichiara disponibile al dialogo e alla collaborazione con tutte le parti coinvolte, con l’obiettivo di costruire un sistema sanitario inclusivo, stabile ed efficace, in grado di garantire la qualità e la sicurezza delle cure per tutti.