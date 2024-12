Case sempre più spoglie dalle "luminarie natalizie", cambiano usi e costumi nelle famiglie

TERMOLI. Usi e costumi che cambiano, sono quelli che i tempi moderni impongono nei gesti e nelle abitudini.

Sin dai primi giorni di dicembre, c’era chi persino già nell’ultima decade di novembre, faceva quasi a gara per allestire luci di Natale e luminarie private più sfarzose e originali.

In questa edizione 2024, ma già dallo scorso anno, in città, abbiamo notato un deciso calo dell’attenzione su tradizioni che mostravano l’attaccamento al Natale.

Siamo tutti così “connessi”, è questa la ragione?

Negli ultimi anni, la tradizione delle luminarie natalizie nelle case degli italiani sembra aver subito alcune trasformazioni. Diverse ragioni stanno contribuendo a questa tendenza:

Cambiamenti nelle abitudini e nei costi energetici

L'aumento dei costi dell'energia potrebbe scoraggiare alcune famiglie dal decorare le loro abitazioni con luci natalizie, specialmente se si utilizzano ancora lampadine tradizionali ad alto consumo energetico. Tuttavia, l'adozione di luci LED, più economiche e sostenibili, ha aiutato molte persone a mantenere viva la tradizione.

Influenza di stili minimalisti

Un numero crescente di persone preferisce decorazioni più sobrie o minimaliste. Questo cambiamento di gusto potrebbe ridurre l'uso di luminarie vistose.

Concentrazione delle luminarie negli spazi pubblici

Molti comuni italiani investono in luminarie spettacolari per le strade, le piazze e i centri commerciali. Questi allestimenti attraggono le famiglie, che possono godere dello spirito natalizio senza necessariamente decorare in modo elaborato le loro abitazioni.

Pressione ecologica

La crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale potrebbe spingere alcune persone a limitare o sostituire le luminarie con soluzioni più ecocompatibili.

Dinamiche familiari e sociali

In case con pochi membri della famiglia o con persone anziane, l'entusiasmo per le decorazioni natalizie potrebbe diminuire. Al contrario, nelle famiglie con bambini, l'uso delle luminarie rimane spesso un momento di gioia e tradizione.

Tuttavia, è importante notare che in molte zone, soprattutto nei piccoli centri, la tradizione rimane viva, alimentata da un forte senso di comunità e dal desiderio di celebrare il Natale in modo festoso. Le luminarie continuano a essere un simbolo di calore e convivialità, sebbene le modalità e l'intensità della loro presenza possano variare.