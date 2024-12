Anche Ortopedia ha il nuovo primario, Felice: «Sulla sanità pubblica siamo a metà dell'opera»

TERMOLI. Il dottor Giuseppe Gagliardi è il nuovo primario del reparto di Ortopedia del San Timoteo, lo annuncia il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, che afferma come si sia ormai a metà dell'opera nell'azione di rilancio del presidio ospedaliero di viale San Francesco e in generale sulla sanità pubblica.

«Da alcuni mesi, il Molise sta assistendo a un rinnovato slancio nel settore della sanità regionale, grazie a una visione condivisa e a una sinergia che finalmente coinvolge tutte le componenti responsabili della gestione del servizio sanitario.

La ritrovata unità di intenti tra i vertici delle strutture preposte – Commissari ad acta, Direzione Asrem e Regione – sta portando a risultati concreti, da tempo attesi, che iniziano a delineare un futuro più stabile e funzionale per i nostri ospedali e per i cittadini molisani.

Un primo passo fondamentale in questa direzione è stato rappresentato dall’approvazione, da parte dei Commissari ad acta, del Piano pluriennale di fabbisogno del personale, che ha permesso alla Direzione Asrem di avviare la stabilizzazione e l’assunzione di nuovo personale, nonché la pubblicazione di bandi per l’assunzione di medici e personale sanitario nelle varie specialità. Questo intervento ha portato a una prima significativa risposta alle necessità di un settore da troppo tempo sottodimensionato, aprendo finalmente la strada a un rafforzamento concreto delle strutture ospedaliere.

A tal proposito, non possiamo non riconoscere il positivo cambiamento che si sta verificando anche al San Timoteo di Termoli, unico presidio ospedaliero per l’intero territorio del basso Molise. Finalmente si stanno portando a termine i concorsi per la nomina dei primari delle Unità Operative Complesse, che da anni erano dirette da facenti funzioni.

È notizia recente dell’incarico al dottor Giuseppe Gagliardi per il reparto di Ortopedia e Traumatologia, che finalmente ha un primario di riferimento, che segue altre figure di rilievo come il dottor Nicola Rocchia (Medicina Interna), il dottor Vincenzo Biondelli (Ginecologia e Ostetricia), il dottor Angelo Ferrara (Chirurgia Generale), il dottor Biagio Apollonio (Radiodiagnostica), che si sono aggiunti al dottor Giovanni Serafini (Otorinolaringoiatria), tutti chiamati a ricoprire ruoli chiave all’interno della struttura, unitamente al dottor Pierpaolo Oriente, direttore sanitario del San Timoteo. Un risultato da tempo richiesto da questo Comitato e che, siamo certi, contribuirà al rilancio dell’ospedale e alla qualità dei servizi offerti alla popolazione, nonché a far diminuire la mobilità passiva e far crescere quella attiva, con un positivo impatto sui conti della sanità regionale.

Ad oggi, resta ancora da definire la situazione riguardante il reparto di Cardiologia, per il quale si attende la conclusione, pare, di un ricorso che ha causato un ritardo nel concorso. Siamo fiduciosi che, anche in questo caso, la situazione possa essere risolta in tempi brevi, garantendo a Termoli la copertura completa di tutti i reparti fondamentali.

Nonostante questi progressi, il cammino non è ancora concluso. Restano ancora forti nelle strutture sanitarie le problematiche quotidiane, legate soprattutto alla carenza di personale sanitario, ai turni di lavoro insostenibili e alle lunghe liste di attesa.

Un aspetto positivo è la recente approvazione dell’emendamento all’art. 66 bis della Legge di Bilancio 2025, con lo stanziamento di 45 milioni di euro per il servizio sanitario regionale del Molise, che rappresenta un passo importante verso la risoluzione delle problematiche economico-finanziarie, contribuendo al parziale abbattimento del debito sanitario accumulato negli anni passati, con il resto da eliminare mediante un idoneo piano di rientro da inserire nel Programma Operativo per il triennio 2025-2027. In aggiunta, l’assegnazione di 20 milioni di euro come incremento del fondo sanitario nazionale è una misura che contribuirà al raggiungimento dell’equilibrio gestionale annuale, avvicinandoci sempre più alla possibilità di uscire, dopo due anni consecutivi di bilancio consolidato in equilibrio, dal regime di commissariamento e restituire finalmente la programmazione sanitaria alle competenze regionali.

Un ulteriore aspetto positivo è la possibilità, grazie ai fondi del PNRR assegnati al Molise, di aggiornare e incrementare nelle strutture sanitarie il parco delle apparecchiature tecnologiche, analitiche e il sistema amministrativo.

Per completare "l’opera", resta che il Governo centrale affronti con urgenza le criticità legate al famigerato Decreto Balduzzi e alla sua applicazione, che continua a limitare l’efficacia e l’operatività dei nostri presidi ospedalieri pubblici. Il nostro auspicio è che, con mirato provvedimento legislativo, vengano apportate le necessarie deroghe, in primis per le specialistiche a tempo dipendente, consentendo così al sistema sanitario molisano di operare in maniera più efficace e di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini.

Tuttavia, il Comitato non può che esprimere soddisfazione per i passi avanti finora compiuti e, in particolare, per la determinazione e l’impegno di tutti gli attori coinvolti: dal Presidente ai Commissari ad acta, dai rappresentanti del Governo ai parlamentari molisani. È fondamentale continuare a lavorare insieme, senza divisioni, per superare le sfide che ancora ci attendono.

Concludiamo questo intervento con un rinnovato impegno e un’ulteriore fiducia nell’affrontare le difficoltà future, con la certezza che l’unità e la collaborazione tra tutti i soggetti preposti possano portare il Molise verso un sistema sanitario più forte, efficiente e vicino alle esigenze di tutti i suoi cittadini».