Vento a quasi 100 km/h, fiocchi di neve e temperatura sui 2 gradi: il maltempo mostra i muscoli

TERMOLI. L'ondata di maltempo mostra tutta la sua forza, temperature al di sotto dei 3 gradi, con la stazione meteo di Difesa Grande che alle 12.14 ha registrato la minima di 2.5 gradi, ma la percezione è ancora inferiore, a causa del forte vento, che sta causando non pochi disagi, soprattutto per i cantieri, in via D'Ovidio e via Saverio Cannarsa.

Un albero pericolante è stato segnalato in via Mantova, situazioni su cui è stato richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.

Cassonetti della Rieco Sud e cestini in balìa delle raffiche, che hanno raggiunto quasi i 100 km/h (98,2 per l'esattezza, sempre poco dopo mezzogiorno).

Sulla statale 87 segnalati alberi caduti sulle piane di Larino e blackout diffusi nelle località del basso Molise. In città anche qualche fiocco di neve.