Vescovo in municipio: "Il Natale per scoprire che nel nostro profondo é sempre presente Dio"

Gli auguri del vescovo Gianfranco De Luca in municipio

TERMOLI. L'appuntamento consueto, quello che seguiamo nei giorni che precedono il Natale in municipio, a Termoli.

La visita con messaggio di auguri e benedizione da parte del vescovo Gianfranco De Luca, che oggi ha avuto, come sempre a mezzogiorno, un sapore particolare.

Sì, perché si è trattato dell'ultimo che l'amministratore diocesano ha vissuto in via Sannitica, poiché il 22 febbraio prossimo ci sarà il passaggio di consegne con monsignor Claudio Palumbo, oltretutto nel primo periodo natalizio dell'amministrazione Balice. Giunta presente al completo, con la presenza di alcuni consiglieri di maggioranza.

"Il Natale per scoprire che nel nostro profondo é sempre presente Dio", le parole del presule, pronunciate con la semplicità e la bontà che lo contraddistingue dinanzi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e anche noi giornalisti.

Da parte del primo cittadino i ringraziamenti di rito a monsignor Gianfranco De Luca per l'opera svolta in città, sia dall'attuale che dalla precedente amministrazione.





"Sua Eccellenza - ha detto il primo cittadino - con me ha avuto subito una empatia speciale. Mi mancherà tantissimo per la sua pacatezza, la sua saggezza ed il modo per come ci è stato vicino. Ringraziamo anche tutti i dipendenti comunali che ci sono stati vicini in questi primi sei mesi di amministrazione nella speranza che l'anno nuovo sia foriero di buone notizie per tutti".





Infine il saluto di Monsignor De Luca, "Sarà soprattutto un Natale dell'anima - ha detto il Vescovo - il passaggio con il nuovo vescovo sarà una sorta di taglio, inutile negarlo perché è così. E' però un taglio verso la profondità e verso l'anima che riaccoglie il Dio che abita dentro di noi. Sarà un Natale profondo e in prospettiva, spero che il mistero del Natale porti a riscoprire che nel profondo del nostro cuore é sempre presente Dio".

Galleria fotografica