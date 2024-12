Serbatoi chiusi di notte solo fino a domani a Campomarino e Portocannone

CAMPOMARINO-PORTOCANNONE. A seguito delle comunicazioni relative all’apporto idrico fornito da Molise Acque, si adopererà esclusivamente la chiusura sui serbatoi per la notte tra oggi e domani, dalle 24 alle 6.

Nei giorni festivi 24, 25 e 26 dicembre, non saranno previste chiusure dei serbatoi comunali.

Gli orari ed i giorni di chiusura necessari a gestire la risorsa idrica saranno aggiornati a partire dal 27 dicembre, mediante pubblicazione su sito istitu­zionale della Grim Scarl e a mezzo stampa.

Quanto sopra si rende necessario in virtù delle pre­visioni tecniche elaborate in considerazione dei flus­si idrici in entrata garantiti da Molise Acque ad oggi che se confermate, garantiranno le sopracitate chiu­sure.

Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7).