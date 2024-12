Addio ad Aida Trentalance, simbolo della lotta per il diritto alla salute

CAMPOBASSO. Dal dottor Lucio Pastore l'annuncio della scomparsa di Aida Trentalance, storico riferimento del movimentismo civico in Molise, cordoglio ripreso e diffuso dal comitato Basso Molise per il Bene Comune.

«Aida Trentalance non c'è più.

Dopo innumerevoli battaglie in difesa della sanità pubblica condotte insieme nel Forum, questa donna tenace e coerentemente sempre di sinistra nei suoi ideali di vita, ci lascia per sempre.

Insieme a tante altre persone e con Italo Testa, abbiamo segnato un pezzo di lotte sociali molisane con il merito di aver cercato di far comprendere tutti i meccanismi politici che hanno portato al progressivo smantellamento del servizio pubblico e con il tentativo di contrastarli.

Non siamo riusciti ad evitare la deriva nell'assenza di forze politiche che portassero a livello istituzionale le istanze del Forum. Le logiche del potere devono seguire altri interessi ed equilibri di potere.

Dalle nostre lotte, che sono state tra le prime condotte in Italia nella difesa del bene comune 'diritto alla salute', piano piano sembra prendere corpo, nella società, una diversa coscienza dell'importanza di difendere questo diritto universale.

L'ultimo libro della Gabanelli, Codice Rosso, fa una disamina coerente ed organizzata di tutte le disfunzioni del sistema sanità che noi mettevamo in risalto da anni. Manca nel libro l'evidenziare che le diverse scelte fatte non avvengono per caso ma per la volontà politica di privatizzare il sistema sanitario.

I movimenti servono a porre nella società istanze nuove e questo Aida con tutto il Forum, di cui è stata una coerente ispiratrice, l'ha sicuramente fatto.

Che ti sia lieve la terra Piccola Grande Donna».