Rete stradale da migliorare, il Comune investe altri 170mila euro per interventi diffusi

Messa in sicurezza mar 24 dicembre 2024

TERMOLI. Nuovo cronoprogramma per migliorare lo stato delle arterie stradali cittadine, quello approvato dall’amministrazione comunale, poiché c’è volontà di proseguire nel programma già avviato di miglioramento della sicurezza stradale, mediante la riparazione della rete viaria in tratti particolarmente ammalorati e realizzazione di marciapiedi e di ulteriori attraversamenti pedonali rialzati, segnalati mediante idonea segnaletica verticale ed orizzontale, al fine di ridurre la velocità veicolare su alcuni tratti stradali di maggiore intensità di traffico e dare continuità di quota al marciapiede ed al percorso pedonale in corrispondenza del passaggio pedonale, garantendo un più sicuro ed agevole attraversamento della carreggiata da parte dei pedoni anche con ridotte capacità motorie.

«I tecnici del settore lavori pubblici, dopo attenta ricognizione dell'intera rete viaria e recepite le indicazioni dell’Amministrazione, hanno individuato i lavori da realizzarsi tenuto conto dell'importanza delle strade in funzione della localizzazione, dell’intensità del traffico e della gravità ed estensione del danno riscontrato nelle sovrastrutture.

L’intervento prevede il rifacimento localizzato del manto bituminoso su alcune strade cittadine maggiormente dissestate ed in condizioni di degrado funzionale nonché opere di nuova realizzazione sulla rete stradale e pedonale finalizzate al miglioramento della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e del comfort di marcia dei veicoli», riporta al determina che fa riferimento al progetto esecutivo denominato “Messa in sicurezza del piano viario della rete stradale cittadina in tratti saltuari», con un impegno di spesa di 170mila euro.