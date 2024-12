Festa del Molise: “Tra memoria e futuro, il cuore delle celebrazioni”

CAMPOBASSO. Si terrà venerdì 27 dicembre, alle ore 17.30, presso l’Auditorium Fondazione Molise Cultura di Campobasso, l’ultimo appuntamento del programma di iniziative volute ed organizzate dalla Presidenza del Consiglio regionale per la celebrazione dell’anniversario dell’autonomia della Regione Molise.

L’evento si aprirà con la proiezione del video dal titolo “Tra memoria e futuro, il cuore delle celebrazioni”.

Seguirà, quindi, un live tolk, dal tema “Sessant’anni di autonomia: memorie e prospettive” che vedrà la partecipazione del Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, e del Presidente della Regione, Francesco Roberti.

Ci sarà spazio per un confronto tra i rappresentati della Regione sul futuro dell’istituzione e per le voci dei giovani molisani, portatori di aspettative e auspici per la costruzione di nuovi percorsi di sviluppo. Al termine dell’incontro verranno consegnate le Onorificenze di Ambasciatore del Molise nel Mondo e le borse di studio dell’Accademia Britannica.

Ad introdurre i lavori e a moderare i diversi momenti dell’evento la giornalista Michele Marcaccio.