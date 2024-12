La notte più attesa: messa di Natale in cattedrale

TERMOLI. Momenti di emozione, fede, commozione e gioia in cattedrale nella messa di Natale, celebrata dal vescovo Gianfranco De Luca, assieme al parroco don Gabriele Mascilongo.

La notte più attesa e bella dell'anno, vissuta come amministratore diocesano dal presule che sta lasciando la propria eredità al futuro vescovo Claudio Palumbo, che si insedierà il prossimo 22 febbraio. Per questo, rappresentano un unicum, come tappe di un saluto collettivo alla comunità che ha guidato dal lontano 2006.

Monsignor De Luca pone la riflessione sulla necessità che Gesù nasca prima di tutto nel nostro cuore, per alimentare quella speranza di fraternità che possa condurre al desiderio e all'attesa del bene, pur non sapendo che cosa il domani porterà con sé.

L'auspicio che fonda le basi anche sul Giubileo, che possa essere per tutti occasione di rianimare la speranza, con la Parola di Dio che aiuta a trovarne le ragioni.

Nel Natale ritroviamo il centro del nostro essere e quel centro del nostro essere è abitato da Dio, non perché ce lo mettiamo noi perché lui si è messo al centro del nostro essere.

