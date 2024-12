Resta l'allerta meteo gialla sul Molise

TERMOLI. Permane l'allerta gialla sul Molise, col colpo di coda finale del maltempo.

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, «Ci sarà ancora spazio per episodi di instabilità su alcune delle nostre regioni meridionali, a causa dell'insistenza di fredde correnti settentrionali richiamate da un vortice che rimarrà attivo sul Mediterraneo centro-orientale. A farne le spese saranno quelle del medio Adriatico e il Sud, soprattutto nella giornata di Natale, anche con qualche nevicata che interesserà le zone appenniniche.

Per domani, giorno di Santo Stefano, nubi irregolari sulle regioni adriatiche con ancora qualche residuo debole fenomeno in Abruzzo, in esaurimento in giornata.