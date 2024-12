Applausi e commozione a San Timoteo, a Natale il ritorno di don Benito Giorgetta

TERMOLI. Nella comunità di San Timoteo il dono natalizio più bello: il ritorno di don Benito Giorgetta.

Coraggio, speranza, fede e abnegazione: il vero spirito di servizio, quello che oggi è stato vissuto in una mattinata davvero speciale, alla parrocchia di San Timoteo, dove a distanza di poco più di un mese, è tornato in assemblea, per la messa di Natale, il parroco don Benito Giorgetta.

Com'è noto, il sacerdote 69enne ha subito un delicato intervento cardio-vascolare, al Responsible Research Hospital, dov'è stato ricoverato per oltre quattro settimane.

Abbiamo seguito, nella discrezione quanto mai opportuna, il decorso clinico e come tanti siamo stati lieti che le sue condizioni sono migliorate giorno dopo giorno, anche se gli auguriamo chiaramente di tornare alla piena forma.

Oggi, ha voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini, non nascondendo i timori e rischi di un'operazione particolarmente complessa, alla quale si è sottoposto.

Ad accoglierlo, un applauso sincero e commosso dei fedeli, che lo hanno riabbracciato, nella celebrazione tra le più importanti dell'anno, come quella del 25 dicembre.

A don Benito, gli auguri anche di una completa guarigione, oltre che di buon Natale e di buon 2025.

