SANTA CROCE DI MAGLIANO. A 102 anni dall’apparizione del bambino Gesù a Padre Pio i fedeli ricordano.

San Pio, il Santo del Gargano ci aiuta lui stesso a penetrare nel mistero del Natale: egli era rapito e visitato dal «Dio umanato», come sovente amava definirlo in sintonia con l’apostolo Paolo (cfr Filippesi 2, 6-8).

Un suo confratello ci tramanda che padre Pio indossava il piviale bianco intessuto d’oro, incensava la statua di Gesù Bambino e, preceduto dai chierichetti e da alcuni confratelli che reggevano tra le mani le candeline accese, la portava in processione, dal coro all’altare e dall’altare al Presepe, stringendolo a sé e prima di deporlo nella piccola culla porgeva l’amata statuetta al bacio dei fedeli.

Il suo volto era raggiante. Le sue labbra disegnavano sorrisi di gaudio mentre tutti poggiavano le labbra sulle ginocchia o sui piedini di Gesù Bambino. Quindi “a cuore aperto e a voce spiegata”, si univa al coro dei confratelli e dei fedeli per cantare Tu scendi dalle stelle, il dolce inno composto da sant’Alfonso M. De’Liguori».

E' particolarmente bello poi ascoltare le testimonianze di chi, al fianco dell'umile frate, ha imparato a vivere il mistero natalizio. Come Lucia Iadanza, una delle sue figlie spirituali, che si era recata appositamente da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo per trascorrere il Santo Natale con il suo illustre compaesano. Ebbene, in una pagina del suo diario datata 24 dicembre 1922 Lucia scrive: «I frati avevano portato un grande braciere in sacrestia e molte persone stavano intorno per scaldarsi. Recitavamo il Rosario in attesa della Messa. Padre Pio pregava in mezzo a noi. Ad un tratto, in un alone di luce, tra le sue braccia vidi apparire Gesù Bambino. Il volto del Padre era trasfigurato, i suoi occhi rivolti a quella figura di luce che aveva tra le braccia, le braccia aperte in un sorriso stupito. Quando la visione svanì, il Padre, da come lo guardavo, si rese conto che avevo visto tutto. Mi si avvicinò e mi disse di non parlarne con nessuno».

Ma Lucia non fu certo l’unica ad assistere a simili manifestazioni del divino nel santo del Gargano, che, al contrario, si ripetevano continuamente, in particolare avvicinandosi alla Natività.

Uniti a san Pio da Pietrelcina, chiediamo anche noi la grazia di vivere l’attesa e la venuta del nostro Salvatore, tutti pieni e ricolmi di Colui che già è.