Lunedì 30 dicembre ultimo Consiglio dell'anno: si approva il bilancio 2025

TERMOLI. Antivigilia di Capodanno in Consiglio comunale, nella mattinata di lunedì 30 dicembre, a Termoli.

In agenda, nella convocazione del presidente Annibale Ciarniello, per le 8.30, la sessione di bilancio per il triennio 2025-2027 dell'amministrazione Balice, la prima programmazione del nuovo mandato; ma anche adempimenti che vanno a chiudere l'esercizio contabile 2024, compresi riconoscimenti dei debiti fuori bilancio.

Nell'ordine del giorno le ricognizioni delle società partecipate e dei servizi pubblici locali. Proposte sulla Tassa rifiuti e il prezzo di cessione dei diritti di superficie a titolo di proprietà di aree comprese nei piani di zona e Pip.

Infine, il nuovo regolamento per la gestione della stazione autolinee di Termoli.