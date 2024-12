Il culto di Santo Stefano con la benedizione degli animali

BASSO MOLISE. Il culto di Santo Stefano nel territorio, è quello che viene riportato nel santorale a cura di don Nicola Mattia, per la celebrazione del proto martire del 26 dicembre.

«Stefano è il primo dei martiri di Cristo e uno dei sette che gli Apostoli scelsero al servizio della comunità, perché «pieno di fede e di Spirito Santo» (At 6, 5). In lui si realizza in modo esemplare la figura del martire come imitatore del Cristo; egli contempla la gloria del Risorto, nel proclama la divinità, gli affida il suo spirito, perdona ai suoi uccisori (At 7, 55. 59-60). Saulo testimone della sua lapidazione (At 8, 1), ne raccoglierà l’eredità spirituale diventando apostolo delle genti. La sua memoria il 26 dicembre è ricordata in un «Breviario» siriano della fine del sec. IV e nel martirologio geronimiano (sec. VI). Ne fa menzione anche il Canone Romano».

La memoria viene principalmente celebrata a Larino, con la benedizione degli animali.

«Donaci, o Padre, di esprimere con la vita il mistero che celebriamo nel giorno natalizio di santo Stefano primo martire e insegnaci ad amare anche i nostri nemici sull’esempio di lui che morendo pregò per i suoi persecutori. Per il nostro Signore…»