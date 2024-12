Derattizzazione straordinaria in città dopo le feste natalizie

TERMOLI. Numerose segnalazioni sono state ricevute dall'assessorato all'Ambiente del comune di Termoli riguardo la presenza di topi e ratti in città, sia nelle zone più centrali che nelle periferie, come il quartiere di Santa Maria degli Angeli, ad esempio via dei Platani, come ha specificato una nostra lettrice.

Contattato l'assessore all'Ambiente, Silvana Ciciola, l'esponente di Fdi nella Giunta Balice si è messa in contatto con la ditta specializzata che cura la derattizzazione sul territorio comunale, che ne effettuerà una straordinaria appena trascorse le festività natalizie.