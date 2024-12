Serracapriola-Santa Croce di Magliano: «Entri in Molise e trovi allagamenti e buche»

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Disagi sul tratto di strada provinciale Serracapriola-Santa Croce di Magliano.

Sono quelli esposti dall'ex sindaco di Santa Croce, Giovanni Gianfelice.

«Una strada che unisce due Regioni, dalla Puglia si entra in Molise. Che bella porta d’ingresso! Come si può vedere nelle prime foto il tratto di competenza della Provincia di Foggia è comodissimo, asfaltato, con le cunette ripulite e con segnaletica sia orizzontale che verticale, mentre appena si entra in Molise, l’altro tratto di competenza della Provincia di Campobasso rappresenta degnamente com’è messa tutta la disastrata viabilità molisana. Allagamenti, buche, frane, dossi e fossi la fanno da padrone.

Nessuna segnaletica, vergognosi rattoppi, curve invase da terriccio che mettono a dura prova l’incolumità degli automobilisti, cantieri di ripristino abbandonati da anni, cunette inesistenti, acqua piovana e detriti che invadono totalmente la carreggiata.

Un degrado generale e pericoloso tant’è che per percorrere 20 km tra slalom e gincane non basta un’ora. L'amministrazione provinciale che fa? Niente. Meraviglia anche il menefreghismo dei tanti agricoltori che per raggiungere le loro aziende sono costretti a percorrerla più volte al giorno, senza che nessuno dica una parola. La rassegnazione è la cosa peggiore nella vita di una persona. Da premettere che questa non è l’unica strada di competenza della Provincia così ridotta. Prossimamente pubblicherò un altro reportage riguardante le altre strade dell’hinterland Santacrocese ridotte a viottoli di campagna con grande pericolo per gli automezzi e i pullman di studenti e lavoratori che quotidianamente le percorrono. Si aspetta il prossimo morto per svegliare la sonnacchiosa coscienza di chi di dovere?»

