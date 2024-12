Nuovi autobus urbani a metano, aggiudicata la fornitura degli undici mezzi pubblici

TERMOLI. Centrato l’obiettivo di assegnare l’appalto per l’acquisto degli undici autobus a metano entro fine anno, per evitare rischi di perdere i fondi trasferiti dalla Regione Molise per il servizio urbano di Termoli.

Poco prima di Natale formalizzata l’aggiudicazione alla ditta che dovrà fornire i nuovi mezzi pubblici con cui ammodernare il parco veicolare del trasporto urbano a Termoli. La Regione Molise aveva finanziato l’amministrazione comunale con 4.342.161,87 euro. L’importo contrattuale a base di gara pari a euro 3.540.000 oltre Iva ed oneri esclusi; entro il termine di scadenza, fissato alle 12 del 20 dicembre, è pervenuta, mediante procedura telematica attivata sulla piattaforma Traspare in dotazione alla Centrale Unica di Committenza di Termoli una sola offerta.

La commissione di valutazione, che si è riunita in quella data, ha formulato al responsabile del progetto la proposta di aggiudicazione della fornitura di cui trattasi in favore della società Tessitore Spa, di Vasto, con il punteggio complessivo pari a 84,5/100 e con un importo offerto pari a euro 3.302.820, corrispondente ad un ribasso del 6,70. L’aggiudicazione è poi avvenuta in via d’urgenza.