Matrimonio in comune: "Inaccettabile l'uso di spazi pubblici per festeggiamenti privati"

TERMOLI. Il matrimonio celebrato il 24 dicembre presso il Comune di Termoli ha acceso un acceso dibattito tra cittadini e rappresentanti istituzionali, mettendo in evidenza una questione delicata riguardante l’utilizzo degli spazi pubblici per eventi privati. La cerimonia civile, che ha visto protagonisti due figure di spicco legate all’amministrazione locale e regionale, è stata seguita da festeggiamenti all’interno della sala consiliare e negli spazi antistanti, sollevando critiche per il presunto uso improprio degli ambienti comunali. Questo episodio ha posto interrogativi non solo sull’opportunità di tali pratiche, ma anche sulla trasparenza e sull’equità nella gestione del bene pubblico.

Sulla questione sono intervenuti i consiglieri comunali Mario Orlando e Joe Mileti di Voglia di Termoli, Manuela Vigilante e Oscar Scurti del Partito Democratico e Marcella Stumpo di Termoli Bene Comune Rete della Sinistra.

«Il 24 dicembre presso il Comune di Termoli, si è svolto un matrimonio che ha sollevato un acceso dibattito tra i cittadini e le autorità locali. La cerimonia ha visto come protagonisti Anna De Marco, dipendente comunale, e il dottor Domenico Nucci, ex segretario comunale di Termoli e attuale direttore generale della Regione Molise.

Il rito civile, officiato dal sindaco Nico Balice, ha avuto luogo in una cornice istituzionale, con la presenza del presidente della giunta regionale e dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici.

Dopo la cerimonia, gli sposi hanno intrattenuto con un vero e proprio banchetto, allestito all’interno della sala consiliare e nel corridoio antistante, familiari, amici e alcuni dipendenti comunali, dei quali sarebbe interessante sapere se risultavano contemporaneamente in servizio.

Da regolamento il Comune deve rimanere un luogo al servizio della collettività e non diventare sede di festeggiamenti privati.

Le critiche si sono intensificate, con diversi cittadini che hanno evidenziato come, se questa pratica fosse tollerata, chiunque potrebbe rivendicare il diritto di utilizzare le sale comunali per eventi personali, creando un precedente discutibile. È inaccettabile che all'interno di un ente pubblico vengano svolti festeggiamenti privati.

Sarà presentato un esposto al Prefetto di Campobasso affinché possa verificare se quanto accaduto abbia danneggiato l’immagine istituzionale del municipio che, a giudizio di chi scrive, andava preservato da simili e ingiustificate pratiche. Non può il luogo dove si riunisce l’assise comunale, diventare una sala ricevimento per feste private che mai sarebbero concesse, giustamente, a normali cittadini. Ma evidentemente questa maggioranza politica comunale e regionale crede di essere al di sopra delle parti e che ogni cosa non solo gli è concessa ma è addirittura dovuta».