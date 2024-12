«La vita sta nella memoria»: le cinque opere ispirate ai personaggi di Benito Jacovitti

TERMOLI. La vita sta nella memoria e allora si inserisce un ulteriore tassello in quella cittadina, per dare lustro e continuità di radici e identità ai natali termolesi di Benito Jacovitti, nel cui parco giochi di via Biferno, a lui intitolato, oggi sono state scoperte cinque opere realizzate dagli studenti dell'omonimo liceo artistico.

Un impegno per lasciare traccia, come ha sottolineato il professor Michele Carafa, che ha rivelato come se ne aggiungerà una sesta nei prossimi mesi.

Sculture che riprendono personaggi celeberrimi di Jac, con forme e colori evidenti, inaugurate alla presenza dei ragazzi che le hanno forgiate e di padre Enzo Ronzitti, che le ha benedette. Dal parroco della chiesa dei Santi Pietro e Paolo anche il ringraziamento per aver ulteriormente arricchito il quartiere, oltre alla rivelazione del tema del concorso JacovitTiamo, che sarà "Somiglianze". Sempre da padre Enzo, la primizia di un percorso che porterà nelle scuole a scoprire i personaggi a cui le stesse sono dedicate in città.

Il vice sindaco Michele Barile, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, che ha sposato la presenza di Termoli alla Bit di Milano 2025, proprio nel segno di Jacovitti, di cui nel 2023 si è celebrato il centenario della nascita nella casa di Corso Nazionale, ha auspicato come non ci siano sfregi o atti vandalici a queste creazioni artistiche, ma soltanto l'ammirazione per un arredo culturale che vuole tramandare l'eredità della matita geniale di Benito Jacovitti e dei suoi personaggi.

Galleria fotografica