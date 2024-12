Bandi deserti, nuovi avvisi pubblici a Montecilfone

MONTECILFONE. Ripubblicati i bandi per profili di assistenza e trasporto disabili a Montecilfone. Avvisi risultati “deserti”, giacché l’amministrazione Manes ha rinnovato la loro evidenza pubblica. A riguardo c'era stata una polemica forte con la minoranza. «I Comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado; tutti i Comuni beneficiari certificano il raggiungimento dell’obiettivo di servizio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione, a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard; i Comuni sono tenuti a trasmettere la scheda di monitoraggio e rendicontazione a Sose S.p.a. entro il 31 maggio 2025 in modalità esclusivamente telematica».

Le risorse previste ammontano a euro 3.478,74; così, dopo la precedente procedura deserta si è ritenuto di approvare un nuovo avviso con una nuova decorrenza dei termini alla data del 31/01/2025. Stesso discorso per potenziare le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, con l’amministrazione che ha approvato un nuovo avviso con una nuova decorrenza dei termini, finalizzato alla selezione di n. 1 assistente alla comunicazione e all’autonomia per alunni con disabilità per l’anno scolastico 2024/2025. Lo stanziamento in favore del Comune di Montecilfone di euro 1.794,88. Anche in questo caso l’avviso scade il 31 gennaio 2025.