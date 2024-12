Il Cosib "rivaluta" i prezzi di cessione delle aree per gli insediamenti nel nucleo industriale

TERMOLI. L'approssimarsi del 2025 induce a rivedere prezzi e tariffazioni a più livelli. Accade anche al Cosib, dove il comitato direttivo riunitosi lo scorso 13 dicembre ha rivisto il quantum previsto per chi vuole acquistare delle aree interne al perimetro consortile della Valle del Biferno.

Somme determinate il base al “Regolamento consortile per la cessione delle aree e degli altri immobili e per l’insediamento di attività produttive commerciali, artigianali e di servizi nell’agglomerato consortile”, che vedeva stabiliti i seguenti prezzi di vendita al metro quadrato dei lotti urbanizzati ricadenti in agglomerato:

piccole e medie imprese (PMI): € 15,00 oltre IVA;

grandi imprese: € 20,00 oltre IVA;

aziende commerciali: € 30,00 oltre IVA.

Un regolamento risalente all’anno 2008; da allora, i prezzi di vendita non sono mai stati rivisti. Il Cosib ha deciso la rivalutazione monetaria dei prezzi, a far data dal 01/01/2008 al 30/11/2024 e, segnatamente: piccole e medie imprese (PMI): € 20,00 oltre IVA; grandi imprese: € 27,00 oltre IVA; aziende commerciali: € 40,00 oltre IVA.

I prezzi si applicheranno alle richieste di insediamento che perverranno al protocollo dell’Ente a decorrere dal 1° gennaio 2025.