«Le variazioni nei bandi pubblici dimostrano che i nostri rilievi erano fondati»

MONTECILFONE. Interviene nuovamente l’opposizione di Montecilfone sulla vicenda dei bandi che avevano contestato; ora ripubblicato, dopo che in prima battuta erano andati deserti. «I nuovi bandi contraddicono la risposta del Sindaco all’Opposizione definita “priva di fondamento”. L’opposizione consiliare di Montecilfone, guidata dalla Consigliera Candida Stellato, insieme ai colleghi Enrico Manes ed Enrico Cingolani, denuncia le contraddizioni emerse tra la recente risposta del sindaco e i nuovi avvisi pubblicati per la selezione di assistenti all’autonomia e al trasporto scolastico per alunni con disabilità. Il 13 dicembre scorso, il sindaco aveva liquidato la nostra interpellanza come ‘priva di fondamento’. Tuttavia, i nuovi bandi pubblicati – perché a quanto dichiarato gli altri precedentemente pubblicati sono andati deserti - introducono proprio alcuni di quei criteri che dimostrano la fondatezza delle nostre osservazioni», dichiara Candida Stellato.

«Questi cambiamenti confermano che le nostre richieste erano fondate, ma sono ancora insufficienti. Non si tratta solo di introdurre criteri di preferenza: è necessario garantire competenze adeguate attraverso requisiti obbligatori e trasparenza nel processo di selezione. I diritti degli alunni con disabilità meritano più di un intervento parziale e tardivo», afferma Stellato. «Invitiamo, dunque, il Sindaco a spiegare ai cittadini come mai le modifiche apportate contraddicano la sua stessa risposta alla nostra interpellanza, e quali azioni intenda intraprendere per garantire la qualità dei servizi offerti e ci auguriamo che nel corso della seduta del Consiglio comunale che ci sarà oggi, 28 dicembre che al quarto punto all’ordine del giorno porta proprio la discussione della nostra interpellanza, dia spiegazioni esaustive a noi Consiglieri di opposizione».