Un defibrillatore in memoria del piccolo Flavio

TERMOLI. Un gesto di solidarietà e commemorazione verrà compiuto il prossimo 4 gennaio 2025, quando l'Associazione Nazionale Genitori per Persone con Autismo del Molise (Angasa Molise Aps) intitolerà un defibrillatore alla memoria di Flavio Cistullo, il giovane ragazzo tragicamente scomparso a soli 13 anni in un incidente avvenuto il 18 dicembre 2023.

Il defibrillatore, gentilmente donato dalla Gioielleria Martino di Termoli, rappresenta un simbolo di speranza e di sensibilizzazione sull'importanza della tempestiva assistenza medica in situazioni di emergenza. La cerimonia si terrà sabato 4 gennaio 2025, alle ore 10.30, presso la Sala Convegni del SAE 112, in via G. Perrotta a Termoli (CB).

Questo evento, organizzato dall'Angasa Molise Aps, vuole essere una testimonianza viva per non dimenticare il piccolo Flavio e per sensibilizzare la comunità sull'importanza della sicurezza e dell'intervento immediato in caso di necessità.