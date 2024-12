Zes Unica: il governatore Roberti alla Cabina di Regia a Palazzo Chigi

CAMPOBASSO. Si è riunita, lunedì 23 scorso, a Palazzo Chigi la Cabina di Regia della Zona economica speciale (Zes) unica del Mezzogiorno, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, a cui ha partecipato il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti.

Il Presidente del Consiglio ha convocato la seduta della Cabina di Regia a seguito della decisione di mantenere presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la delega al Sud, e al fine di mettere a sistema tutte le azioni intraprese dal Governo per il rilancio del Mezzogiorno, a partire dalla Zes unica, che costituisce una vera e propria cornice strategica al cui interno vanno ad inserirsi riforme e investimenti atti a promuovere lo sviluppo delle regioni meridionali.

Nell'ambito della Cabina di Regia, il Presidente del Consiglio ha condiviso con i Ministri, i Presidenti delle Regioni del Sud, l'Anci e l'Upi un primo bilancio sui risultati raggiunti da questa iniziativa, fortemente voluta dal Governo per rafforzare il tessuto produttivo del Sud.

La Zes unica prevede due strumenti molto significativi: il regime semplificato dell'autorizzazione unica e il credito d'imposta per gli investimenti. I dati ne dimostrano l'efficacia: dal 1° gennaio 2024, data di istituzione della ZES, sono state rilasciate 415 autorizzazioni uniche per circa 2 miliardi e 400 milioni di euro di investimenti, superando in appena 11 mesi il totale degli investimenti delle otto precedenti Zes, pari a 1,9 miliardi di euro, con un impatto sull'occupazione stimato in circa 8 mila posti di lavoro. Con la Zes unica, i tempi medi per il rilascio delle autorizzazioni si sono ridotti a circa trenta giorni.

Il credito di imposta ha dimostrato altrettanto successo, riconoscendo un importo complessivo di 2,5 miliardi di euro e assicurando il 100% del credito richiesto.