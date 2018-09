Mensa scolastica, il servizio inizia il 1 ottobre

TERMOLI. Il servizio di mensa scolastica avrà inizio il 1 ottobre.

Per le famiglie, il costo del pasto con la compartecipazione del Comune è di:

-3,50 euro per un solo figlio che usufruisce del servizio;

-3,00 euro per il secondo figlio;

-2,50 euro per il terzo e oltre.

Per accedere al servizio è necessario il codice che viene assegnato ad ogni utente dall’ufficio Istruzione del Settore Politiche Sociale.

Per le famiglie il cui reddito Isee non superi la soglia di €8000 è prevista, per i soli residenti del comune di Termoli, la compartecipazione del pasto.

- da zero a € 4000 ( €1 primo figlio € 0 secondo figlio e oltre)

- da € 4001 a € 6675 (€2 primo figlio € 1 secondo figlio e oltre)

- da € 6675 a € 8000 (€3 primo figlio - € 2,50 secondo figlio - € 2 terzo figlio)

Per accedere a tale beneficio è necessario presentare domanda all'ufficio istruzione ed allegare copia del documento ISEE in corso di validità.

Per caricare i pasti è necessario recarsi con il codice identificativo presso i seguenti esercizi commerciali:

- Tabaccheria D'Onofrio Gabriele, via dei Pioppi, n. 4 Difesa Grande

- Distributore Cadet, viale Corsica, n. 62 cannone

- Bar tabacchi Astore, via Stati Uniti, n. 39

- Tabaccheria 25, via Polonia, n. 64