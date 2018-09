TERMOLI. L’iniziativa conferma un’attenzione alla persona e coinvolge anche le famiglie per consolidare una rete sull’intero territorio che punta alla piena inclusione sociale. Si sono concluse all’area di sosta ‘Il Vagabondo’ di Termoli le Molympiadi con premiazione di tutti i partecipanti del Centro Diurno di salute mentale "Che senso ha" di Termoli.

Una manifestazione, la prima in città, partita lo scorso 5 settembre e che ha completato un percorso di formazione educativo, sportivo, di appartenenza al gruppo e di grande conoscenza sia del territorio che dell'altro inteso come persona. Alla manifestazione hanno aderito gli “Arcieri del Castello Svevo” per il tiro con l’arco, la “Società Bocciofila Madonna delle Grazie”, il “Golf Club Termoli” il “Circolo 78” per le freccette. La giornata conclusiva ha coinvolto la "Falconeria Usconium", i "Cavalieri della Costa Molisana" e l“Ordo Cavalieri Termole”.

Esperienze sul campo con dimostrazioni pratiche grazie anche a Turismol per scoprire le tradizioni e le curiosità del borgo termolese. Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno partecipato e condiviso la manifestazione. Il centro diurno, coordinato dal centro di salute mentale di Termoli diretto da Angelo Malinconico, si conferma un punto di riferimento sul territorio grazie alle professionalità presenti e alla consapevolezza di condividere momenti di incontro, svago e divertimento mettendo sempre al centro la qualità della vita delle persone.